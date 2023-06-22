В результате удачной атаки по меньшей мере восемь врагов отправились "на концерт в Кобзон".

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал мощную работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS по оккупантам.

Как сообщил Сырский в Telegram, в результате атаки уничтожен личный состав врага и его техника.

"По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь 200-х врагов. Замечательная работа "Рыбака". Враг потерял "Тюльпан". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении", - отметил он.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 650 российских захватчиков. Таким образом, по последним данным, боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют около 222650 человек.

Также РФ потеряла более 4 тысяч танков, почти 4 тысячи артиллерийских систем и 314 самолетов.

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