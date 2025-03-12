'Не равно проиграть войну': военный о вероятном выходе ВСУ с Курщины

"Осман" отметил, что российская армия удачно спланировала контрнаступление на этом участке фронта, поэтому существуют непреодолимые обстоятельства.

Российская армия очень удачно спланировала контрнаступательную операцию в Курской области, как и Вооруженные силы Украины в свое время. Об этом заявил мэр Геническа, украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

На фоне новостей о том, что россияне продвигаются на Курщине, "Осман" заявил потенциальный выход ВСУ из Курщины не означает, что война проиграна.

"Проиграть бой ≠ проиграть войну, я высоко оцениваю профессионализм наших воинов и командного состава, но есть непреодолимые обстоятельства, которые надо учитывать, прежде чем кого-то критиковать", - отметил "Осман".

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Ситуация в Курской области: что известно

Ранее журналисты Forbes сообщали, что российские оккупанты уничтожают мосты в Курской области, чтобы заблокировать 10 тысяч украинских воинов. Журналисты отмечают, что ключевая проблема для Сил обороны Украины на этом направлении связана с логистикой, которую полностью контролируют оккупанты.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угрозы окружения украинских защитников в Курской области нет. Он также отметил, что ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны.

Между тем Forbes также сообщает, что Украина уже вывела часть своих подразделений из Курщины. В частности речь идет и о наиболее боеспособных частях украинских войск. Журналисты отмечают, что украинским защитникам долгое время удавалось отбивать атаки оккупантов даже несмотря на трехкратное превосходство в живой силе. Но сейчас, скорее всего, Украина выводит свои войска с Курщины.

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