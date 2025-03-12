Накануне СМИ сообщали, что Украина вывела часть войск с Курщины.

Официально в Курской области Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Неофициально, я думаю, что день-два и с Курщины все наши военные будут выведены. Сейчас идет активно процесс. Вступают в бои, прикрывая. Где-то нет. Но в целом можно будет констатировать в ближайшее время, что Курская операция будет завершена", - сказал Жирохов.

Ситуация в Курской области: что известно

Ранее журналисты Forbes сообщали, что российские оккупанты уничтожают мосты в Курской области, чтобы заблокировать 10 тысяч украинских воинов. Журналисты отмечают, что ключевая проблема для Сил обороны Украины на этом направлении связана с логистикой, которую полностью контролируют оккупанты.

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Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угрозы окружения украинских защитников в Курской области нет. Он также отметил, что ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны.

Между тем Forbes также сообщает, что Украина уже вывела часть своих подразделений из Курщины. В частности речь идет и о наиболее боеспособных частях украинских войск. Журналисты отмечают, что украинским защитникам долгое время удавалось отбивать атаки оккупантов даже несмотря на трехкратное превосходство в живой силе. Но сейчас, скорее всего, Украина выводит свои войска с Курщины.

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