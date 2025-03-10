Ситуация значительно ухудшилась, когда на этот отрезок фронта прибыло подразделение беспилотников "Рубикон".

Украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных в Курской области на западе России оказался в критической ситуации. Постоянные атаки элитных российских беспилотников уничтожили сотни транспортных средств на главной дороге между Курском и городом Суджа, что является ключевым пунктом обороны украинского выступления в регионе. Также Россия уничтожает мосты, пишет Forbes.

Воспользовавшись ухудшением снабжения украинской оперативно-тактической группировки "Северск", значительно большие российские и северокорейские силы в Курске активизировали свое трехмесячное контрнаступление.

Украинские бригады, находящиеся на северном краю выступления, отступают в направлении Суджи, где недавно смогли отразить попытку российского прорыва через старый газопровод.

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Это отступление может предшествовать полному выходу Украины из Курской области и возвращению в более безопасные районы северной территории Украины.

Российские силы пытаются заблокировать любые пути отступления, несмотря на атаки украинской авиации, в частности МиГ-29. "Противник разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу Северской оперативно-тактической группировки из Курской области на территорию Украины", - предупредили в Украинском центре оборонных стратегий.

Северская ОТГ имела определенный успех в начале февраля, однако ситуация кардинально изменилась после прибытия российского Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон" во второй половине месяца.

"Рубикон" использует передовую тактику дронов", - пояснил независимый аналитик Эндрю Перпетуа. Особенно угрожающими являются взрывные FPV-дроны, которые могут преодолевать украинское радиоподавление.

Серия ударов российских дронов по дороге в Суджу стала сигналом к возможному завершению семимесячного украинского вторжения в Курскую область. "День, когда вы это увидели, должен был стать днем, когда вы начали волноваться о Курске", - написал Пертетуа.

Российская кампания беспилотников в Курской области совпала с решением президента США Дональда Трампа приостановить дальнейшую помощь Украине и прекратить обмен разведданными между США и Украиной.

Европейские союзники Украины могут частично компенсировать потерю американской информационной поддержки, однако этот процесс займет время. Россия, в свою очередь, активно использует ситуацию в свою пользу.

"Заслуживает внимания временная связь между приостановлением обмена разведданными США с Украиной и началом уничтожения Россией украинского Курского выступления", - отметил Институт изучения войны.

Ситуация в Курской области

Ситуация на Курщине сильно осложнилась несколько дней назад. Вчера западные СМИ писали о том, что группировка украинских войск может попасть в окружение. Таким образом, если Украина потеряет Курщину, то может потерять чуть ли не единственный козырь на переговорах с РФ.

Как сообщил главный сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус, россияне в Курской области пытаются окружить ВСУ и прорвать оборону. Военный отметил, что россияне имеют численное преимущество и активно используют беспилотники. "FPV-дроны контролируют проезд на Суджанском направлении, что значительно затрудняет передвижение украинских военных", - детализировал он.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года стало самым серьезным нападением на территорию России с момента вторжения нацистов в Советский Союз в 1941 году.

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