Попытки ответить на удары по Крымскому аэродрому точно будут, уверен эксперт.

Удары по аеродродрому "Саки" в оккупированном россиянами Крыму важны и необходимы. Однако теперь РФ захочет отомстить.

Об этом сообщил военный эксперт Игаль Левин.

По его словам, первым этапом стратегии ВСУ было снятие артиллерийского преимущества оккупантов, вторым – сковывание и лишение авиации.

"Уверен, что это только начало. И, да, русские попытаются ответить. Будьте осторожны. Не ходите в людные места. Когда слышите тревогу, не поленитесь - заходите хотя бы в коридор и подальше от окон", - отметил Левин.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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