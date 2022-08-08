В городе и области полностью или частично разрушено более 7 тысяч объектов.

На территории Харькова и области в результате действий российских оккупантов с начала полномасштабной войны погибли более 1 тыс. гражданских лиц, среди них - 50 детей.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Государство-агрессор терроризирует и убивает мирных жителей. Я должен констатировать, что на территории Харькова и области уже погибло более 1000 гражданских лиц, ранено - вдвое больше. Среди убитых - 50 детей. Самый маленький погибший от действий агрессора - 5-месячный малыш", - сказал он.

Отмечается, что российская армия ежедневно запускает по Харьковщине десятки ракет и обстреливает населенные пункты из артиллерии. Полностью или частично разрушено уже более 7 тыс. объектов в городе и области, 2 тыс. 800 многоэтажек, почти 1 тыс. 800 жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что на сегодня правоохранителями расследуется почти 3,5 тыс. преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти 3 тысячи - это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 - в отношении убийств и более 120 - в отношении незаконного лишения свободы. Также расследуется почти 300 дел по мародерству и четыре - по изнасилованиям.

Напомним, что вечером российские оккупанты обстреляли Харьков, сообщалось о попадании по инфраструктурному объекту.

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