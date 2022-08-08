В городе было не менее семи взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города перейти в укрытие, в городе "очень громко".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытие. Если дома - соблюдать правила двух стен", - отметил Терехов.

Позже он уточнил, что российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, предварительно известно о "прилете" по инфраструктурному объекту.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не менее семи", - написал он в Telegram.

Сейчас информации о пострадавших нет, добавил Терехов.

Напомним, что утром российские захватчики накрыли ракетами два района Харькова. Около 04:40 в городе была слышна серия взрывов.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ракеты по городу запустили из Белгорода.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко выразил мнение, что Россия еще раз попытается захватить Харьков, поскольку этот город имеет для нее очень большое значение. По его словам, битва за Харьков еще впереди.

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