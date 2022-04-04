В подвальном помещении выявлены тела группы мужчин.

Украинские военные нашли пыточную русских в Буче, где оккупанты издевались и убивали мирных жителей.

Об этом в Telegram написал Давид Сакварелидзе.

Сообщается, что пыточную рашисты организовали в местном детском санатории "Променыстый".

В подвальном помещении выявлены тела группы мужчин.

Все они погибли в согнутом положении и с завязанными за спину руками.

Трагедия в Буче: что известно

Сотни людей были убиты русской армией в городах под Киевом, которые ранее были под временной оккупацией врага.

Некоторых людей расстреливали прямо на дорогах и покидали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки.

Также нашли тело ранее пропавшей старосты села Мотыжин Бучанского района вместе с убитым мужем и сыном.

Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь.

Появились спутниковые фото массовых захоронений в Буче.

В Минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов являются якобы провокацией радикалов и монтажом. Хотя накануне, 1 апреля, в министерстве публично заявляли о "зачистке" населенных пунктов.

Мировая общественность возмущена новыми свидетельствами безнаказанного обращения русскими с гражданскими лицами в Украине. Глава МИД Британии Элизабет Трасс написала в Twitter, что шокирована кадрами убитых.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал еще большие санкции против России, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое сочувствие и пообещал справедливое наказание виновникам.

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