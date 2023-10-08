Обе стороны надеются добиться успехов до сильных дождей и наступления холодов, отметил бывший командующий войсками США в Европе.

Российские войска, похоже, неспособны справиться с наступательными усилиями Украины на нескольких театрах военных действий. Разнообразные атаки Киева сеют хаос на юге Украины, в Крыму и даже в пределах российских границ, отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Newsweek.

По его словам, обе стороны надеются добиться успехов до сильных дождей и наступления холодов.

Отмечается, что Киеву потребуются более передовые западные технологии, чтобы поддерживать темп наступления.

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"Всякий раз, когда я слышу, как кто-то из Пентагона говорит: "Украинцам это не нужно…", я думаю, эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Они не понимают, что пытаются сделать украинцы. Они мыслят очень линейно. Меня это поражает", - заявил генерал.

Ходжес уверен, что решающей территорией войны является Крым:

"Украина никогда не сможет восстановить свою экономику, пока Россия оккупирует Крым, потому что все ее порты на Черном море будут заблокированы. Это неприемлемо для украинцев".

Впечатляющей генерал при этом назвал вероятность того, что Черноморскому флоту РФ сейчас придется покинуть Севастополь в связи с его уязвимостью перед высокоточным оружием большой дальности. Но это еще предстоит подтвердить, сказал Ходжес.

Наступление ВСУ - актуальное

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска перебрасывают свои резервы под Бахмут Донецкой области. Они пытаются помешать украинским военным развить наступление и пройти на север от города.

По данным британской разведки, в районе Великой Новоселки под Угледаром Украина освободила по меньшей мере 125 кв км территории.

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