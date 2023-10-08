Там отметили, что за лето украинские военные освободили по меньшей мере 125 кв км территории на этом направлении.

В последний месяц ситуация в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области и ситуация на фронте в целом стабилизировалась.

Об этом речь идет в свежем отчете британской разведки. Аналитики разведки отметили, что с начала и до середины лета в районе Великой Новоселки под Угледаром велись интенсивные бои, но за последний месяц боевые действия там "значительно менее интенсивные".

"За лето Украина освободила по меньшей мере 125 кв км территории на этом направлении", – отметили аналитики.

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Разведка указала, что наступательные действия ВСУ в этом районе сковали десантные подразделения россиян и части 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволив им усилить другие направления.

"Хотя ситуация на этом направлении стабилизировалась, российские войска все равно остаются в оборонительной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", – отмечается в обзоре.

Аналитики британской разведки оценили как маловероятный отвод российских войск с этого направления в течение следующих шести недель.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки была поражена очередная станция радиоэлектронной борьбы россиян и ряд мест скопления врага. В свою очередь, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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