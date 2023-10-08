Сейчас продолжаются интенсивные боевые действия.

Российские оккупационные войска перебрасывают свои резервы под Бахмут Донецкой области. Они пытаются помешать украинским военным развить наступление и пройти на север от города.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона. Он отметил, что на том направлении сейчас продолжаются интенсивные боевые действия.

По словам Евлаша, россияне применяют в районе Бахмута контрнаступательные подразделения, "чтобы не дать нам развить наше наступление, не выйти на оперативное пространство и не освободить этот фланг".

Видео дня

"Он применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями", – добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Евлаш добавил, что Силы обороны пытаются нанести оккупационным войскам максимальное поражение.

Война в Украине: ситуация на фронте

За минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, произошло 50 боевых столкновений. В частности, 12 атак отбили украинские защитники на Марьинском направлении – в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Также россияне предпринимали попытки штурма на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: