У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга.

Утром российские террористические войска ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате атаки ранены четверо гражданских, среди которых и 9-летний ребенок. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, обстрел произошел в 6:25. Предположительно, россияне использовали для удара крылатую ракету ОТРК "Искандер".

"Российские войска попали по жилой застройке. От взрыва пострадали 9-летняя девочка, ее 44-летняя мать. Также ранения получили женщина 64 лет и ее 41 - летний сын", - рассказали прокуроры.

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У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга. Во время атаки люди находились в собственных частных домах, неподалеку от которых попала российская ракета. Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В результате удара повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.

Война - российские удары по Херсонщине

Как сообщал УНИАН, ночью, 8 октября, под массированным обстрелом россиян находилась Херсонщина. В частности, в Херсоне из-за вражеских ударов пострадало 11 человек, в том числе и 9-месячная девочка, которую госпитализировали вместе с матерью. Также со взрывной травмой и контузией госпитализировали и медика Красного Креста.

В результате обстрелов повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.

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