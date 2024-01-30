Чтобы наступать на Харьков, россияне должны провести ряд мероприятий, а это невозможно сделать незаметно для украинской разведки, говорят военные.

Угрозы нового наступления россиян на Харьков с севера пока нет, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Эта информация (о новом наступлении россиян на Харьковщине) неоднократно звучит из уст различных должностных лиц из-за рубежа, аналитических групп. Могу успокоить харьковчан: для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, надо провести ряд мероприятий, которые провести незаметно для нас, для нашей разведки практически невозможно. Чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое находится на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещения. Соответственно, пока угрозы для Харькова с севера нет", - сказал Фитьо.

Он отметил, что Харьков с севера прикрывают инженерные укрепления, на которых находятся наши Силы обороны.

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"Ситуация под контролем, поводов для переживаний для харьковчан нет", - заверил он.

Бои на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Фитьо также сегодня опроверг распространенную россиянами информацию о захвате села Табаевка Купянского района Харьковской области. Он отметил, что бои возле населенного пункта продолжаются, наши защитники пытаются оттеснить врага на предыдущие позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этого малюсенького села не соответствуют действительности, подчеркнул он.

Фитьо добавил, что вчера враг там понес потери: много раненых, есть уничтоженная и подбитая техника, у врага успеха там нет.

По его словам, враг сейчас пытается одержать хоть какие-то победы, потому что чем ближе выборы президента в РФ, тем больше потребность у оккупантов заявлять о хоть каких-то победах, чтобы это все подать через телевизор для своих граждан. Фитьо сказал, что враг сейчас радуется захвату такого населенного пункта как Крахмальное, в котором до широкомасштабного вторжения жило 45 человек, и рассказывает о Табаевке, которая еще меньше, как о "взятии Берлина".

В то же время, по словам Фитьо, Табаевка не имеет какого-то стратегического значения, она расположена в низине, это болотистая местность и контролировать ее чрезвычайно трудно.

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