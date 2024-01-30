Эшелонированная ПВО, аналогичная той, что размещается в Киеве, Харькову не поможет из-за минимальных расстояний до РФ и недостаточного времени на реакцию и перехват цели.

Одним из многострадальных украинских городов был, есть и остается Харьков, ежедневно испытывающий на себе ракетные удары со стороны России. И после каждой атаки возникает логический вопрос - почему Харьков не прикрыт ПВО так, как тот же Киев. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил все нюансы обороны Харькова и рассказал, возможно ли полностью защитить город от российских атак.

Как отмечает Коваленко, по Харькову наносятся удары в основном ракетами модификаций 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-22/32. Практически все эти ракеты обычные средства малого и среднего радиуса действия перехватить не могут, и основным средством для этого является ЗРК Patriot или SAMP/T.

"В целом для защиты города вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая радиусом своего действия охватывала бы не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства России, то есть имея возможность сбивать ракеты даже над территорией РФ".

Однако, говорит Коваленко, есть нюансы, которые показывают, что ЗРК Patriot – не панацея для Харькова.

Во первых, отмечает эксперт, ракеты Х-22/32 ЗРК Patriot или SAMP/T могут сбивать исключительно теоретически. Ни одного подтвержденного случая не было зафиксировано, поскольку россияне запускают эти ракеты по тем регионам, где ЗРК Patriot или SAMP/T не стоят на боевом дежурстве.

В то же время, ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" ЗРК Patriot или SAMP/T "щелкают как семечки" - практически вся баллистика, направляемая на Киев, сбивается со 100-процентной вероятностью.

"Но проблема в том, что при пусках 9М723 этой ракете лететь до Киева 200 км – и все системы успевают отреагировать на угрозу, а вот до Харькова от границы с Россией 20-25 км. Для 9М723 время подлета – 12 секунд. ЗРК Patriot и SAMP/T – это высокотехнологичные средства противовоздушной обороны, но даже они не успевают отреагировать на угрозу на таких маленьких расстояниях и за настолько короткий промежуток времени", - подчеркивает Коваленко, добавляя, что в таком положении эти системы становятся не столько средством защиты, сколько целью для охоты, поскольку весьма уязвимы для ударов баллистикой.

Ракеты модификаций 5В55 ЗРК С-300, как показал опыт Киева, также сбиваются этими системами ПВО, но опять-таки, отмечает Коваленко, в случае с Харьковом возникает вопрос времени подлета и реагирования.

Их скорость практически аналогична 9М723. Но у С-300 есть другое преимущество – количество. Применять их Россия может намного чаще, что даже в случае успешных перехватов будет истощать систему ПВО, и может случиться так, что ЗРК для ПВО попросту не будет хватать или не будет вовсе, отмечает Коваленко.

Таким образом, в случае размещения в районе Харькова систем, способных перехватывать вышеупомянутые ракеты, они не столько обезопасят город от ударов, сколько, критически не меняя ситуацию, поставят под угрозу сами же комплексы ПВО.

Что касается налетов Shahed-131/136, то и здесь негативно влияет близость Харькова к границе с Россией, ведь в таких условиях сложно перехватить даже дрон-камикадзе, летящий на скорости 150-180 км/ч, отмечает Коваленко. В данном случае, по его словам, как раз эффективнее применение ЗРК, но малого радиуса действия – таких, как Alvis Stormer, Crotale, ЗСУ Gepard и прочих.

"С другой стороны, защищать Харьков от ракетных атак можно не только посредством ПВО, но и уничтожением носителей/пусковых, несущих эти угрозы в направлении города", - пишет эксперт.

Таким образом, подытоживает Коваленко, эшелонированная ПВО, аналогичная той, что размещается в Киеве, Харькову не поможет.

"Сколько батарей ЗРК Patriot или SAMP/T в районе города ни поставь, они не будут работать эффективно из-за минимальных расстояний до РФ и недостаточного времени на реакцию и перехват цели. Можно (и вполне реально) повысить уровень безопасности от дронов-камикадзе за счет расширения номенклатуры средств ПВО малого радиуса действия. Но в остальном Харьков будет уязвим для террористических ракетных атак до конца войны".

Последняя атака на Харьков - что известно

Утром 23 января российские захватчики ударили по Харькову и области ракетами. Взрывы прогремели в самом областном центре и пригороде. В результате обстрела разрушен жилой дом, под завалами оказались люди. Число погибших в Харькове достигло 8, среди них 8-летняя девочка, её мама тоже погибла из-за удара.

Вечером в тот же день оккупанты снова ударили по городу, по жилой застройке. В результате ранены 8 человек, среди них 4-летний ребёнок.

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