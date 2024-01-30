Там продолжаются бои.

Возле села Табаевка Купянского района Харьковской области продолжаются бои, враг не захватил этот маленький населенный пункт.

Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Табаевку враг не захватил. Возле нее продолжаются бои. Наши защитники пытаются оттеснить врага на предыдущие позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этого малюсенького села не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Фитьо добавил, что вчера враг там понес потери: много раненых, есть уничтоженная и подбитая техника, у врага успеха там нет.

"Враг сейчас пытается одержать хоть какие-то победы, потому что чем ближе выборы в Оркостане (речь идет о так называемых выборах в марте президента России - УНИАН), то нужно подавать своему кремлевскому правителю любые победы, чтобы это все подать через телевизор для своих граждан. К большому сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником", - сказал он.

По его словам, поэтому нужны хоть какие-то так называемые победы. Он сказал, что враг радуется захвату такого населенного пункта как Крахмальное, в котором до широкомасштабного вторжения жило 45 человек, рассказывает о Табаевке, которая еще меньше.

"Это они в информационном поле продают своему обществу как взятие Берлина, поэтому любая победа, которая имеет административное название для них это что-то невероятное", - отметил Фитьо.

При этом он отметил, что Табаевка не имеет какого-то стратегического значения, она расположена в низине, это болотистая местность и контролировать ее чрезвычайно трудно.

Что предшествовало

Как известно, 21 января 2024 года село Крахмальное Купянского района Харьковской области было повторно оккупировано Россией. Перед этим село было оккупировано в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 января, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал, что на Купянском направлении российские оккупанты сосредоточили группировку численностью 44 тысячи человек. Он сказал, что россияне не контролируют Табаевку, а украинские военные пытаются вытеснить захватчиков из района этого населенного пункта.

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