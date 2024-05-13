По словам Тамаза Гамбарашвили, сейчас в городе проводится эвакуация гражданского населения.

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе, который пытаются захватить российские оккупанты.

"На сегодня ситуация без изменений, продолжаются бои вдоль города Волчанск. Город находится в четырех километрах от границы и все попытки его пройти - это попытки пройти границу самого города. Продолжаются тяжелые бои, ведется плотный обстрел из артиллерии, РСЗО, управляемые авиабомбы. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - сказал Гамбарашвили.

По словам главы МВА, по состоянию на вчерашний день на горячую линию городской военной администрации поступило 250 заявок от местных жителей на эвакуацию.

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"Это была лишь на вечер цифра, сейчас новая уточняется. Первые бригады уже поехали в город на эвакуацию. Я думаю, что в течение суток мы сможем эвакуировать все население", - отметил Гамбарашвили.

Он также прокомментировал вопрос возведения фортификаций, вокруг которого накануне произошел скандал.

"Фортификационные сооружения были построены и сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была и есть крайне сложная. Ведь сам город очень близко к границе и вести строительные работы там очень сложно. Строители и все, кто там работал, смогли сделать то, что смогли. Ведь работать под обстрелами очень опасно. Было все построено, возможно, не так плотно. Но Волчанск после деоккупации уже полтора года находится под постоянными обстрелами и минометами и артиллерии. Было крайне трудно строить эти сооружения, но строители и военные сделали все возможное", - пояснил Гамбарашвили.

Наступление РФ на Харьков: что известно

Накануне российские оккупанты начали новое наступление на Харьковщине. 13 мая аналитики из DeepState сообщили, что РФ смогла захватить еще три населенных пункта в северной части Харьковской области. Речь идет о Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Генштаб также сообщал об активных боевых действиях между Силами обороны Украины и российскими оккупантами в районе Волчанска Харьковской области. Отмечается, что враг имел тактический успех.

По мнению Forbes, битва за Волчанск может стать первым большим боем нового наступления РФ. Ведь на город сейчас наступает до пяти батальонов российской армии.

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