Захватчики могут перерезать украинские наземные линии связи до Волчанска.

Наступление российских войск на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада. Речь идет о запрете использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.

"Российские наступательные усилия по захвату Волчанска в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада о том, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России", - говорится в отчете Института изучения войны.

По оценке аналитиков, если оккупанты попытаются окружить Волчанск, он будет приближаться к городу через Бугруватку, Старицу и Избицкое и через Волчанские Хутора. В случае захвата любого из этих населенных пунктов, захватчики могут перерезать украинские наземные линии связи с Волчанском. В этом случае другие, по трассе Т2104, стали бы решающими для обороны города. Оккупационные войска стали чаще атаковать мосты через близлежащие водоемы, чтобы изолировать защитников Волчанска от других районов.

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По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, этот город стал главной целью противника на северном Харьковском направлении. Россияне хотят обойти населенный пункт с юго-запада и юга. Эксперт подчеркнул, что захватчики получили "много возможностей" из-за близости Волчанска к границе с РФ. Они могут проводить операции ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата, могут обеспечить контроль и огневую поддержку без перемещения артиллерии, быстро доставлять топливо и оружие на передовую.

Бои в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 мая стало известно, что оккупанты захватили Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку Харьковской области.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что продолжаются ожесточенные бои. Враг задействовал до пяти батальонов для взятия города Волчанск.

По данным DeepState, за последние сутки российские захватчики продвинулись возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки и восточнее Новопокровского.

В ISW объяснили, почему Россия хочет захватить Волчанск. По мнению аналитиков, россияне могут планировать применить наступательные действия под Волчанском, чтобы надавить на оперативный тыл ВСУ, которые обороняются на Купянском направлении. Это нужно врагу, чтобы заставить командование отвести украинские подразделения на этом участке фронте.

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