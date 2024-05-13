Продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

За последние сутки российские захватчики продвинулись возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки и восточнее Новопокровского.

Также россияне оккупировали поселки Мороховец, Олейниково и Зеленое на Харьковщине, сообщают аналитики DeepState. Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины оккупацию этих населенных пунктов не подтверждали.

Согласно данным канала, оккупанты фактически заняли эти населенные пункты и продолжают двигаться в направлении поселка Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, их почти полностью оккупировали. Захватчики пытаются закрепиться в Глубоком и продвигаться пехотой, однако находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов. Это значительно затрудняет передвижение, но не останавливает их.

Видео дня

Также войска РФ продолжают подбираться к Волчанску и закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Украинские защитники встречают их огнем и пытаются сдержать натиск.

"Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения. Были многочисленные сообщения о занятии врагом н.п. Гатище, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - добавили аналитики.

Отмечается, что в воскресенье оккупанты сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил обороны затрудняет движение, местами россияне перегруппировываются и сосредотачивают большее внимание на обстрелах населенных пунктов, чтобы завести дополнительные резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: