На город наступает до пяти батальонов российской армии.

Битва за Волчанск в Харьковской области может стать одним из первых крупных сражений нового наступления России на севере. Подразделения нескольких бригад ВСУ, в том числе 59-й мотострелковой бригады и 93-й штурмовой бригады с мощными боевыми машинами пехоты CV90, уже находятся в Волчанске или на пути к нему, пишет Forbes.

"Пока еще слишком рано говорить наверняка, являются ли атаки России через российско-украинскую границу к северу от Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это различие может не иметь значения. Их дом - снова поле битвы", - говорится в публикации.

Журнал напоминает, что российские войска захватили Волчанск в первые дни более широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украинские войска освободили город семь месяцев спустя в рамках своего первого контрнаступления.

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"Теперь тысячи жителей бегут, некоторые уже во второй раз за чуть более чем два года, к городу приближаются подразделения трех российских полков… Российские войска намеренно прощупывают бреши в украинских позициях, которые могут присутствовать в Волчанске и его окрестностях. И они концентрируются на секторах, где география выгодна. В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге русских"", - отмечается в статье.

При этом указывается на то, что в качестве "прелюдии" к более широкой атаке россияне направляют на город свои планирующие бомбы со спутниковым наведением: "Тот факт, что русские бомбят Вовчанск, может быть показателем того, что они намерены усилить наземное наступление на город".

"Если российская кампания на севере является уловкой, то ее цель, вероятно, состоит в том, чтобы привлечь с востока на север украинские бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если кампания будет настоящим наступлением, то на Волчанск в ближайшие дни могут напасть целые полки. Дилемма для украинских лидеров заключается в том, что ложный маневр может незаметно перерасти в наступление", - добавили в Forbes.

Бои за Волчанск - актуальное

Как писал УНИАН, в Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что наступление России на Волчанск - следствие "молчаливой политики" Запада. Речь идет о запрете использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.

По данным Генштаба ВСУ, РФ для ведения наступления на город задействовала до 5 батальонов и не считается с собственными потерями: "Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех".

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