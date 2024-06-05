Россияне добились того, что оттянули часть украинских войск на Харьковщину.

Сейчас российские оккупанты резко нарастили боевую активность на Покровском и Кураховском направлениях и идут туда бешеными темпами. Противник вводит в бой последнюю дивизию, которая была у них в группе войск "Север", сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире Киев24.

"В Харьковской области россияне сейчас усиливаются. Они вводят в бой последний резерв, который у них был в группе войск "Север". Это 72 мотострелковая дивизия 44 армейского коруса, который там недоформирован, но они его ведут в бой. Сейчас они эту дивизию тоже вводят в бой, но это уже последнее, что есть на этом направлении", - сказал эксперт.

По его мнению, то, что оккупанты не открывают еще один участок фронта в Сумской области, говорит о том, что им достаточно того, что они оттянули часть резервных наших войск на Харьковское направление. Они сами не могут растянуться на всю линию фронта, поэтому усиливаются там.

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Что происходит на Харьковщине - последние новости

Как писал УНИАН, в Харьковской области ВСУ усиливают передний край обороны. С начала суток, 5 июня, активные и тяжелые бои продолжаются в районе Волчанска, враг наносит постоянные удары. Однако ситуация остается контролируемой Силами обороны.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал, что сейчас оккупанты контролируют около 20% Волчанска. Противник рассредоточен по зданиям и подвалам, но украинские военные всеми силами пытаются выбить россиян.

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