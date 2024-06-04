Украинские воины выбивают противника, рассказал командир одного из подразделений ВСУ.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны продолжают выбивать оккупанта из Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщил в эфире "Киев 24" Денис Ярославский - командир подразделения ВСУ. "Сейчас враг контролирует около 20% города. Он рассредоточен по зданиям, подвалам. Мы его выбиваем, у нас появилось оружие, которое позволяет это сделать. Укрепление войск сейчас соответствует всем нормам для удержания города. И я надеюсь, сейчас мы имеем повод так считать, что мы сможем их вытолкать их из Волчанска полностью. Поскольку сейчас север города фактически разрушен, нет логистического подкрепления, и враг вынужден отступать", - сказал Ярославский.

Военный также добавил, что главной проблемой для Сил обороны Украины на этом направлении являются удары РФ УАБами и из РСЗО. "УАБы продолжают уничтожать город, по 15-20 в сутки прилетает. И вы должны понять статистику - если мы сейчас получим не только паритет, но и преимущество в воздухе, не сможем перехватывать их аэродромы на оперативном расстоянии от 100 км и более и не сможем препятствовать их УАБам долетать до города, то он будет разрушен. Это стратегия понятна - когда город разрушен, в нем не остается ни одного подвала, это выжженная земля, серая зона. Да, дальше они не пройдут. Но нам сейчас нужно сделать все, чтобы перестал уничтожаться УАБами город", - добавил Ярославский.

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Важные новости Украины - сегодня это стоит внимания

Ранее депутат Харьковского горсовета Александр Скорик сообщил, что благодаря разрешению Украине от партнеров бить по территории РФ, областной центр уже два дня не страдает от ударов ракетами С-300.

По мнению Александра Мусиенко, Украина в течение последних двух месяцев систематически уничтожает российскую ПВО, поскольку в ближайшее время должна получить от партнеров первые самолеты F-16.

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