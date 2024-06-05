ВСУ 'минуснули' 1280 оккупантов и много техники: Генштаб раскрыл детали

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 280 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 июня 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 513 тысяч 700 человек, в том числе 1280 за минувшие сутки.
- танков - 7806 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин - 15036 (+16),
- артиллерийских систем - 13385 (+40),
- реактивных систем залпового огня - 1092,
- средства ПВО - 830 (+3),
- самолетов - 357,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),
- крылатые ракеты - 2270 (+2),
- корабли /катера - 27,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69),
- специальная техника / special equipment - 2223 (+12).
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Ранее аналитики DeepState отметили, что российские захватнические войска не оставляют попыток выйти на трассу Угледар-Водяное-Константиновка. Оккупанты достигают небольших продвижений с помощью значительных потерь.
По данным разведки Великобритании, основное внимание российских оккупантов сейчас сосредоточено в районе Авдеевки и Покровска. На этом направлении российские захватнические войска будут сохранять наступательные темпы, несмотря на большие потери.