С начала суток продолжается бой в районе города Волчанск, но ситуация контролируемая.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины усиливают передний край обороны.

"За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений", - говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

По уточненной информации Генштаба, враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 4 ракет, 61 авиаудар (в частности, сбросил 82 КАБа), совершил более четырех тысяч обстрелов, среди них 120 - из реактивных систем залпового огня.

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"Вчера Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, артиллерийское средство, базу горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, наземную станцию управления БПЛА, три средства ПВО и два других важных объекта противника", - отмечается в сводке.

При этом, уже сегодня произошло 38 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили два авиаудара с применением шести управляемых авиабомб, 550 обстрелов позиций украинских войск. Также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе.

Как отмечает Генштаб, на Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. Украинские защитники продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.

"По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 127 человек, из них 41 - безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, четыре артиллерийские системы, 15 БпЛА, 15 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражены два склада с боеприпасами и 21 укрытие личного состава", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на Лиманском направлении, в Серебрянском лесу, одна атака оккупантов отбита. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении за сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отбиты в районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села Выемка. В то же время, на Краматорском направлении ситуация напряженная - с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки. Противник успеха не имеет.

На Торецком направлении оккупанты безуспешно пытаются приблизиться к украинским позициям в районе Белой Горы. Продолжается бой. При этом, на Покровском направлении противник осуществляет попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять - продолжаются. Ситуация контролируется.

"Силы обороны наносят оккупантам системное огневое поражение. Так, в частности, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 450 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, семь боевых бронированных машин, три пушки, 16 автомобилей, пять БпЛА и три средства РЭБ. Кроме того, взлетели в воздух два склада с боеприпасами и один - с горючим", - говорится в сводке.

Кроме того, на Кураховском направлении украинские воины отражают вражеский штурм в районе Георгиевки.

Вместе с тем, с начала суток на Времовском направлении продолжаются два боестолкновения у Урожайного. Оккупанты, при поддержке танка и двух БМП, пытались прорвать украинскую оборону. Танк и одна боевая машина пехоты уничтожены. Другая БМП отошла. Бой продолжается - наши воины уничтожают вражеских штурмовиков.

Также неудачной была попытка врага продвинуться на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток вытеснить украинские подразделения с плацдарма в районе Крынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потери позиций не допущены.

Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 2 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Вооруженные силы Украины контролируют где-то около 70 % города Волчанск. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с оккупантами.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продвинулись у Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.

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