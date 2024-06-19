Если противник не почувствует сопротивления, то дойдет до Днепра.

Согласно имеющимся разведывательным данным, российские оккупационные войска стремятся создать 20-километровую зону в Харьковской области, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области. Однако это не означает, что враг не пойдет дальше - вопрос заключается лишь в развитии успеха на этом направлении.

"Во время Бахмутской наступательной операции мне ставили задачи на взятие взводного опорного пункта, а получалось так, что мы под вечер брали ротный опорный пункт. Как так получилось? Бойцы двух отделений добрались до взводного опорного пункта. Увидев это, враг начал убегать. При таких обстоятельствах у меня было два варианта действий: подождать и подтянуть дополнительные силы. У меня было еще два отделения. В результате три отделения взяли весь ротный опорный пункт. Таким же образом можно было бы ожидать, что противник продвинется на 20 километров и не пойдет дальше. Но противник, если не почувствует сопротивления, дойдет до Днепра и дальше", - сказал комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью "Украинской правде".

По его мнению, сейчас нет угрозы наступления российской армии непосредственно на Харьков, однако она существует в ближайшей перспективе.

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Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Недавно аналитики из DeepState сообщили, что Россия собрала "ударный кулак", чтобы повторить прошлогоднее наступление на Боровую в Харьковской области. Речь идет о группировке в 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники.

В Институте изучения войны отметили, что контратаки украинских сил обороны на фронте заставляют россиян перебрасывать подразделения с Донецкого направления на Харьковское,

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты "завязли" на Харьковщине и несут "бешеные потери".

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