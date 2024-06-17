Ситуация взята под контроль Силами обороны Украины.

Российские оккупанты "завязли" на Харьковщине и несут "огромные потери". Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты на севере Харьковщины проводят безуспешные действия, пытаются продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону".

"Однако, Силы обороны их там остановили, ситуация взята под контроль. И проводятся контратакующие и наступательные операции с нашими Силами обороны против российского агрессора", - отметил он.

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Так, по словам спикера, враг там "завис, завяз" и несет "безумные потери". "Конечно, он проводит активные боевые столкновения. И уже на утро сегодня были, и сейчас уже есть, в настоящее время, пять боестолкновений с врагом. Это как раз Волчанск и Липцы. Идут бои. Наши Силы обороны наносят им ощутимые потери", - сказал Волошин и добавил, что ситуация - динамичная.

Ситуация на фронте: Харьковщина

Ранее заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич отметил, что на Харьковском направлении очень много личного состава российской армии.

Оккупанты маскируются, роют норы, но самая большая проблема - их средства радиоэлектронной борьбы. По словам Маляревича, россияне не возводят инженерные фортификации, а просто роют норы в земле в посадках. ВСУ очень мешают средства РЭБ, которые противник активно использует против наших дронов.

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