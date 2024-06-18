В то же время сообщается, что российские войска недавно продвинулись возле Северска, Часового Яра и Авдеевки.

Контратаки украинских сил обороны на фронте заставляют россиян перебрасывать подразделения с Донецкого направления на Харьковское, говорится в отчете американского Института изучения войны.

"16 июня российские источники опубликовали геолокационные кадры, на которых якобы видно, как российские силы отражают украинскую контратаку к северо-западу от Глубокого. Российские военкоры утверждали, что украинские войска начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова)", - говорится в отчете.

В то же время российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

Видео дня

Как пишет ISW, 17 июня спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что российские войска передислоцировали части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии на Липцевское направление для замены подразделений, которые потеряли боеспособность. Один из российских источников также утверждал, что под Волчанском действовали подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады. Повх добавил, что примерно с 12-13 июня российские войска стягивают для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности, 138-й отдельной мотострелковой бригады.

"Сообщение о появлении этих элементов в районе Волчанска свидетельствует о возможной передислокации с донецкого направления на харьковское для усиления российской группировки в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

В то же время российские войска продвинулись на запад от Раздоловки, что подтверждают геолокационные кадры от 17 июня, пишет ISW.

Кроме того, отмечается, что российские силы недавно продвинулись в направлении Часового Яра. "Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Клещеевки (к юго-востоку от Часов Яра)... Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Калиновки (к северу от Часового Яра), вероятно, в течение последней недели", - отмечают в ISW.

Также сообщается, что российские войска продвинулись к западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 17 июня, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и незначительно продвинулись к северу от Уманского (к западу от Авдеевки), утверждают в ISW.

Война в Украине - новости

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты "завязли" на Харьковщине и несут "бешеные потери".

По его словам, враг на севере Харьковщины проводит безуспешные действия, пытается продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону". Впрочем, Силы обороны Украины их там остановили, ситуация взята под контроль; проводятся контратакующие и наступательные операции.

Вас также могут заинтересовать новости: