Он продолжит службу в рядах украинского войска.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко завершает работу в должности командира 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которая защищала Харьковскую область.

Соответствующее заявление он опубликовал на странице бригады в социальной сети Facebook. Он поблагодарил побратимов за более чем двухлетнюю совместную службу и отметил, что продолжает службу в рядах украинских Вооруженных сил.

"Благодарен всему личному составу за верность Присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность Украинскому народу, жертвенность, отвагу и профессионализм, проявленные в ходе российско-украинской войны, в многочисленных боях и столкновениях за нашу с вами землю. Благодарен Вашим семьям за поддержку, терпение и умение ждать в эти нелегкие времена", - добавил Горбенко. Видео дня

125 бригада ТрО: последние новости

В мае украинский военнослужащий Денис Ярославский заявил, что эта бригада самовольно оставила позиции на Харьковском направлении.

В 125-й бригаде назвали это ложной информацией, заявив, что ситуация в полосе их обороны остается сложной, но контролируемой.

В конце мая в Едином государственном реестре судебных решений появились материалы уголовного дела, открытого по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 425, ст.429 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование установило, что 10 мая в районе ряда населенных пунктов Харьковской области во время штурмовых действий оккупантов имели место факты оставления боевых позиций подразделениями 125 бригады.

Также было установлено, что командование 125 бригады и подчиненных ей подразделений "в результате небрежного отношения к военной службе, не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения".

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