Оккупанты собрали до 10000 человек личного состава и около 450 ВВТ, из которых 200 артсистем.

Россияне собрали "ударный кулак", чтобы повторить прошлогоднее наступление на Боровую в Харьковской области, пишет DeepState.

Отмечается, что на участке от Райгородки до Нововодяного россияне собрали до 10000 человек личного состава и около 450 ВВТ, из которых 200 артсистем.

"Оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "чвк патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14", - пишут в DeepState.

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Отмечается, что против врага протяженную оборонительную линию на направлении сейчас удерживает 3 ОШБр.

"Последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки", - говорится в сообщении.

Пока тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Однако силы остаются несоизмеримыми, оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления, отмечают аналитики.

В DeepState утверждают, что противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегорьевка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщали аналитики Института изучения войны, ккнтратаки украинских сил обороны на фронте заставляют россиян перебрасывать подразделения с Донецкого направления на Харьковское.

Также в DeepState сообщали, что российские захватчики 17 июня продвинулись вблизи Уманского, Сокола и Архангельского.

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