Россия отправляет на восток Украины много техники, ее заметили в Ростовской области.

На фоне информации о масштабном наступлении оккупантов на Донбасс, Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области.

Об этом сообщает CNN.

Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.

"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - сообщает CNN.

Россия продолжает накапливать силы на Донбассе и возле его границ. Издание также приводит слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который вчера сказал, что битва за Донбасс де-факто уже началась.

Наступление РФ на Донбасс: что известно

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу. Эксперты и разведчики подтверждали, что РФ готовит масштабное наступление на Донбасс, а глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает людей скорее эвакуироваться в безопасное место.

После этого Арестович заявил, что Россия уже начала наступление на Донбасс, идет первый этап. Оккупанты будут пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга, считает советник главы ОП.

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