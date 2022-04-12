Оккупанты били жену и угрожали ее изнасиловать.

Переселенец из Донбасса, который в 2014 году лишился дома и всего имущества, снова все потерял из-за полномасштабного вторжения России. Мужчина не знает, как ему дальше жить, ведь у него во второй раз отобрали дом.

Своей историей он поделился на видео, которое появилось в Telegram-канале "Труха".

Война отобрала у мужчины не только дом. Он потерял из-за РФ своих друзей, которых убили оккупанты.

"Вот как мне сейчас дальше жить. В 2014-м году на Донбассе жил, у меня там отобрали дом, отобрали магазин, я остался без ничего. Два раза на расстрел меня там водили... Убили всех моих друзей, знакомых, понимаете, никого", - поделился горем мужчина.

Переселенец выехал на неоккупированную территорию Украины и начал строить свою жизнь с нуля. Он и его жена начали бизнес, купили машину. Но 24 февраля все изменилось - Россия начала полномасштабное вторжение и снова все отобрала у мужчины и его семьи. Более того, оккупанты издевались над семьей и угрожали их всех убить.

"У меня уже сил никаких нет. Пришли россияне, забрали машину, видите, что они с ней сделали. Забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот. Жену били, вон она вся синяя. И говорят: "если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты знай, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее". Мы все отдали, у меня забрали все из дома. Все, что ценное, они забрали, забрали все, абсолютно", - рассказал переселенец.

Мужчина в отчаянии, он даже задумался о переезде в другую страну. Сначала он потерял все на Донбассе, а теперь Россия отобрала его дом снова.

"Да, я живой, а как жить дальше? У меня все родственники прошли через концлагеря. Бабушка в Холокост сережки (сохранила - УНИАН), которые даже немцы не забрали, фашисты. А это хуже фашистов", - заявил мужчина, у которого все отняли оккупанты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во время оккупации Киевщины российские боевики расстреляли семью в авто.

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