Отмечается, что битва за Донбасс де-факто уже началась, Россия направляет туда все силы. От действий ВСУ на Востоке зависит результат как минимум этапа войны.

Главная цель российской армии в Украине - объекты инфраструктуры. В Москве действительно хотят, чтобы Украина не развивалась и была с РФ на одном уровне.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он также отметил, что ночь 10 апреля была тяжелой в нескольких областях.

Сильные обстрелы этой ночью переживали жители:

Николаевщины;

Харьковщины;

Днепропетровщины.

"Ключевая цель - попытка деиндустриализации Украины и уничтожение инфраструктурных объектов", – сказал советник главы МВД.

Стоит также учесть, что постоянные ракетные удары и авианалеты на регионы – метод деморализации и попытки посеять панику среди населения, говорит Денисенко.

Вместе с тем, по словам Денисенко, битва за Донбасс де-факто уже началась, Россия направляет туда все силы. От действий ВСУ на Востоке зависит результат как минимум этапа войны.

В то же время переговоры между Россией и Украиной будут тогда, когда будет понятно, какая ситуация на Востоке.

"Путин стягивает туда (на Донбасс) все, что у него есть на данный момент. Мы понимаем, что это будут очень сложные дни для нас", – заявил Денисенко.

Советник главы МВД предположил, что от битвы за Донбасс может зависеть даже исход всей русско-украинской войны.

Путин за годы своего правления показал, что садится за стол переговоров тогда, когда считает, что у него есть сильная переговорная позиция. Пока такой переговорной позиции у него нет, поэтому, по мнению Денисенко, переговоры в ближайшее время маловероятны.

Заметьте, что Вооруженные Силы Украины знают о намерения России по Востоку и Югу нашей страны. Украинские защитники готовы дать оккупанту максимальный отпор.

Вас также могут заинтересовать новости: