Главная цель российской армии в Украине - объекты инфраструктуры. В Москве действительно хотят, чтобы Украина не развивалась и была с РФ на одном уровне.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Он также отметил, что ночь 10 апреля была тяжелой в нескольких областях.
Сильные обстрелы этой ночью переживали жители:
- Николаевщины;
- Харьковщины;
- Днепропетровщины.
"Ключевая цель - попытка деиндустриализации Украины и уничтожение инфраструктурных объектов", – сказал советник главы МВД.
Стоит также учесть, что постоянные ракетные удары и авианалеты на регионы – метод деморализации и попытки посеять панику среди населения, говорит Денисенко.
Вместе с тем, по словам Денисенко, битва за Донбасс де-факто уже началась, Россия направляет туда все силы. От действий ВСУ на Востоке зависит результат как минимум этапа войны.
В то же время переговоры между Россией и Украиной будут тогда, когда будет понятно, какая ситуация на Востоке.
"Путин стягивает туда (на Донбасс) все, что у него есть на данный момент. Мы понимаем, что это будут очень сложные дни для нас", – заявил Денисенко.
Советник главы МВД предположил, что от битвы за Донбасс может зависеть даже исход всей русско-украинской войны.
Путин за годы своего правления показал, что садится за стол переговоров тогда, когда считает, что у него есть сильная переговорная позиция. Пока такой переговорной позиции у него нет, поэтому, по мнению Денисенко, переговоры в ближайшее время маловероятны.
Заметьте, что Вооруженные Силы Украины знают о намерения России по Востоку и Югу нашей страны. Украинские защитники готовы дать оккупанту максимальный отпор.