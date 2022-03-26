Третий день идут очень жаркие бои в Ирпене, атаки россиян были отбиты.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе Ирпень под Киевом идут тяжелые бои.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Текущая ситуация – уже третий день очень ожесточенные бои идут в Ирпене. Враг пытался наступить с трех направлений. Ребята наши мужественно отразили эти атаки. Сейчас идут очень тяжелые бои в нашем городе", – подчеркнул Маркушин.

Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский район Киева остался света, поскольку две линии 110кВ были отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Ирпеню, а также Буче, Николаеву и Ахтырке звания "городов-героев".

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