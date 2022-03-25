Противник пытается возобновить наступление в районе Ирпеня и захватить его.

Российские оккупанты не оставляют планов захвата Киева, но Вооруженные силы Украины готовы этому противостоять и предотвратить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"На сегодня ситуация в Киеве и вокруг Киева стабильная, контролируемая полностью нашими ВСУ. Сейчас есть небольшое напряжение в районе Ирпеня, ситуация напряженная, но полностью нами контролируется. На сегодняшний день на Броварском и Бориспольском направлениях противник остановил свои намерения, осуществляет перемещение, к активным действиям не готов", - сказал он.

В то же время, противник пытается возобновить наступление в районе Ирпеня и захватить его.

"Эти попытки успеха не имеют", - заявил Грузевич.

Также он рассказал, что враг не оставляет планов захватить столицу.

"На сегодня враг любой ценой пытается чего-то достичь или зайти в пригород Киева, или захватить Бровары, Борисполь. Но приняты меры по недопущению этого. Есть ли у противника силы? Заявления о том, что у врага ракеты на исходе, силы, по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что это не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам. Он сейчас изменил тактику, и он сейчас отслеживает наши средства ПВО и нашу артиллерию. Он этого боится. В планах врага захватить столицу - есть. Я думаю, те активные действия, которые мы проводим почти сведут это на нет", - пояснил Грузевич.

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