Зеленский подписал соответствующий указ.

Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев стали городами-героями.

Как сообщает официальный сайт главы государства, соответствующий Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу №164/2022 с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, президент Украины постановляет присвоить почетный знак "Город-герой Украины" таким городам: Буча (Киевская область) Ирпень (Киевская область) Николаев (Николаевская область) и Ахтырка (Сумская область).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский с начала российского вторжения 24 февраля присвоил звание Герой Украины 70 защитникам.

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