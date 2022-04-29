Оккупанты ограничивают передвижение граждан и проводят принудительную "верификацию" в поисках так называемых "боевиков".

Российские захватчики распространяют в Мариуполе открытки с ответами на вопросы об условиях жизни в городе во время оккупации.

Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

В листовках, продемонстрированных Андрющенко, даны ответы на основные вопросы, которые могут беспокоить мариупольцев. В частности, относительно возможности снять наличные с карт украинских банков.

Там указано, что на территории города действуют те же правила, что и в так называемой "Донецкой Народной Республике". Соответственно, ни сделать перевод средств, ни снять наличные со счетов невозможно.

"Перевести безналичные деньги в наличные "официально" невозможно. От слова "прочь". То есть, даже "неофициальный" обнал, который работает в городе исключительно через мобильный банкинг украинских банков. В случае отключения абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. Ни банановая республика "днр", ни россия не способны обеспечить финансово мариупольцев уже сегодня и в ближайшей перспективе", - прокомментировал Андрющенко.

Также в листовке указано, что "действующим законодательством" не предусмотрена компенсация за разрушенное жилье или возмещение расходов на восстановление жилья. Оккупанты обещают когда-нибудь провести программы для помощи в восстановлении многоквартирных и частных домов.

Отдельное внимание в листовке уделено правилам так называемой "верификации" - фильтрации местных жителей с целью выявления "украинских боевиков".

"Верификацию необходимо пройти всем в оперативном порядке по месту нахождения (в т. ч. в Мариуполе), не является ли человек украинским боевиком, чтобы исключить угрозу для мирного населения", - говорится в сообщении оккупантов.

Без прохождения этой "процедуры" мариупольцы не могут выехать даже в оккупированный Донецк. Передвижение в пределах области также ограничивают.

"Перемещение автомобилями даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны. Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, который наводят мариупольцы оккупантам", - комментирует Андрющенко.

Выезд в Украину, убеждают оккупанты в листовке, возможен. В то же время они запугивают мариупольцев, рассказывая, что якобы в случае попадания на подконтрольную территорию всем мужчинам призывного возраста вручают повестку и направляют на фронт.

"Пытаются не пустить домой украинцев даже такими путями. Мариупольцы - не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не лютыми нарушениями прав", - отметил советник городского головы.

Тех, кто сможет выбраться на подконтрольную территорию и захочет вернуться на оккупированные территории, ждет повторная фильтрация.

Как писал УНИАН, россияне создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. Методы издевательств россияне используют разнообразные: и психологические, и физические. Особенно в отношении мужчин, которые имеют хоть какие-то татуировки на теле.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты из-за мошеннических финансовых операций забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приложить усилия для того, чтобы остановить депортацию граждан Украины в Россию.

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