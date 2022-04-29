Безналичные деньги на наличные мариупольцам обменивают по курсу, который составляет 2 к 1, то есть оккупанты забирают у людей половину от суммы.

В Мариуполе российские оккупанты мошенническими финансовыми операциями забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что в заблокированном городе открылись так называемые "банкоматы", которые работают под контролем российских оккупантов. Известно, что один из таких "банкоматов" открылся в помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города.

"Там мариупольцы могут обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. То есть оккупанты забирают у людей половину от суммы", - отметила Денисова.

Кроме того, в помещении Центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев.

"Во время "регистрации" оккупанты выманивают данные не только о лице и его имуществе, но и родственниках. Существует угроза, что эти данные могут использоваться рашистами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательство денег с близких, которые уехали или живут за пределами Мариуполя", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова отметила, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях - это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты, по информации Пентагона, выводят часть своих войск из Мариуполя.

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