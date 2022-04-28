Президент Украины отметил важность получения доступа к депортированным украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша приложить усилия для того, чтобы остановить депортацию граждан Украины в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с Гутерришем брифинга.

"Призвал господина генерального секретаря приложить усилия для того, чтобы остановить депортацию граждан Украины в Россию. Россия незаконно и принудительно перемещает взрослых и детей. Уже сотни тысяч украинцев фактически украдены", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции - это очень важные инструменты в этом вопросе.

"И задача для них сейчас, по нашему мнению, - получить доступ к нашим гражданам, которых депортировали в Российскую Федерацию, и обеспечить их возвращение домой в Украину как можно быстрее", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

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