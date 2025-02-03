Технологичность беспилотных систем будет и дальше развиваться в зависимости от задачи военного времени.

Благодаря развитию и улучшению беспилотных систем Украина может перейти к технологическому государству. Об этом командующий Сил Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский сказал в интервью для "Донбасс Реалии".

В частности, у него спросили, как далеко беспилотники могут поражать вглубь России.

"Подтвержденная и возможная глубина работы нашей, на сегодняшний день, составляет более 2 тысяч км", - сказал Сухаревский.

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По его словам, технологии беспилотных систем в дальнейшем будут развиваться в соответствии с задачами.

"Моя задача - сделать государство и армию сильной, готовой к любой войне будущего", - отметил командующий Беспилотных систем.

По его убеждению, древнее латинское выражение "если вы хотите мира, готовьтесь к войне" всегда будет актуально.

"И беспилотные системы, в этом разрезе, я думаю, еще не одно столетие будут актуальными", - убежден Сухаревский.

Отдельно он сказал, что пока нет реальной альтернативы платформе спутниковой связи Starlink, но Украине надо двигаться к созданию собственных средств интернет-связи, включая спутники.

Также у него спросили, насколько Украина зависима от западной помощи.

"Комплектующие, технологии, работа с нашими союзниками - это путь нашего прогресса, но это путь и их прогресса", - подчеркнул Сухаревский.

Он считает, что украинский опыт войны интересен западным партнерам как для анализа, так и для внедрения в секторе обороны и безопасности. Технологии от союзников во время войны являются стратегически важными, отметил Сухаревский:

"Есть небольшая номенклатура средств, которую на данном этапе наши производители еще не способны сами производить в силу себестоимости или каких-то прогрессивных технологий, но точно знаю, что такая работа ведется. Но путь, который проходит наше производство, наше государство в плане как раз наращивания технологий - просто колоссальный, и, например, у нас уже есть несколько образцов наших беспилотных летательных аппаратов - от FPV до "крыльев", которые полностью составлены из наших компонентов".

По его убеждению, благодаря беспилотным технологиям у Украины есть шанс перейти в глазах мира от аграрного хаба к технологическому государству.

"На самом деле, беспилотные системы, дроны - это наша валюта на будущее на первом шаге послевоенном", - подчеркнул Сухаревский.

Война в Украине - роль беспилотников

По данным издания Newsweek, Российско-украинская война беспилотников переходит в новую фазу.

В течение почти трех лет войны молниеносное развитие беспилотных летательных аппаратов - и технологии борьбы с ними - иллюстрировало войну в Украине. А поскольку поле боя переполнено тысячами беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Москва и Киев вынуждены искать новые способы убедиться, что их беспилотники работают против врага быстрее и эффективнее, чем у противника.

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