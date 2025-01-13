Оптоволоконные дроны все чаще появляются на поле боя как одно из основных решений для борьбы с РЭБ.

Российско-украинская война беспилотников переходит в новую фазу. Об этом говорится в материале Newsweek.

Издание отмечает, что в течение почти трех лет войны молниеносное развитие беспилотных летательных аппаратов - и технологии борьбы с ними - иллюстрировало войну в Украине. А поскольку поле боя переполнено тысячами беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Москва и Киев вынуждены искать новые способы убедиться, что их беспилотники работают против врага быстрее и эффективнее, чем у противника.

"Оптоволоконные беспилотники все чаще появляются в последние месяцы как одно из основных решений для борьбы с РЭБ, используемое обеими сторонами", - говорится в статье.

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Оптоволокно работает путем передачи информации и энергии в виде импульсов света по очень тонким нитям стекла, рассказал изданию эксперт по дронам из Великобритании Стив Райт:

"Обычно мы об этом не знаем, но на самом деле используем оптоволокно почти каждый день. Мы можем передавать гораздо больше данных через соединение через волоконную оптику, которая жизненно необходима на поле боя".

Россия первой использовала оптоволоконные беспилотники на поле боя, но украинцы не отстают, рассказали эксперты компании Iron Cluster.

"Украинские производители сейчас стремятся догнать (Россию - УНИАН) в разработке оптоволоконных дронов. Обычно волоконная оптика используется на мультироторах FPV для миссий-камикадзе, но сейчас продолжаются попытки адаптировать эту технологию для управления другими типами дронов, в том числе наземных", - отметили специалисты.

По их словам, волоконная оптика имеет три основных преимущества. Сигнал для дрона не может быть заглушен или перехвачен, а также обеспечивает гораздо лучшее качество видео для оператора. Кроме того, вражеские силы не могут обнаружить дроны с помощью радиосигналов, типа электромагнитного сигнала.

Но оптоволоконные дроны, как правило, дороже и тяжелее, что уменьшает способность беспилотника нести взрывчатку, тем самым уменьшая его потенциал для эффективного поражения целей, говорят эксперты. Чтобы компенсировать это, нужны более крупные дроны, с большими рамами и мощными батареями, которые часто более точны.

Специалисты ожидают, что оптоволоконные дроны станут еще более популярными в течение 2025 года:

"Внедрение волоконной оптики кардинально не изменит ситуацию, но это, безусловно, еще один постепенный шаг вперед в жестокой, бесконечной борьбе за выживание на поле боя".

Война беспилотников между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, как эволюционировали бои на фронте в Украине. Как пишет The Guardian, поскольку главным является экономия денег, в приоритете остаются беспилотники-бомбардировщики, которые работают в радиусе до 5 километров и возвращаются после атаки.

Также мы писали, что в 2024 году ключевым оружием украинской обороны стали высокоскоростные, маневренные дроны, размером с обеденную тарелку. Они стали эффективным средством борьбы против массированных наземных нападений России.

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