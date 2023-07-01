В то же время ВСУ имеют несколько сценариев реагирования на эти угрозы.

По состоянию на 1 июля Украина не фиксирует перемещение подразделений частной военной компании "Вагнера" в Беларусь.

Как сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу, ни одного подразделения "Вагнера" на территории Беларуси пока не зафиксировано.

"В настоящее время, по состоянию на сегодня, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы сознательны в дальнейшем развитии ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом", - сказал Наев.

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По его словам, в случае появления "вагнеровцев" в Беларуси рассматривается несколько сценариев. В каждом из них ВСУ будут принимать адекватные меры по противодействию. Как отметил Наев, проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям.

Кроме того, командующий отметил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе и по перемещению ядерного оружия, о чем заявили в России. Такие перемещения пока не были зафиксированы.

"Вагнер" в Беларуси

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в России главаря боевиков отправили в Беларусь. Сейчас наблюдатели фиксируют чуть ли не ежедневные рейсы бизнес-джетов "повара Путина" из Петербурга до аэродрома в Мачулищах и обратно.

Аналитики предположили, что "вагнеровцев" после всего содеянного Пригожиным, захотят "вывести из игры" или взять под особый контроль. Отдельно появились снимки якобы обустройства мест для размещения террористов в Беларуси.

Известно, что Лукашенко сыграл заметную роль в урегулировании конфликта между Пригожиным-Путиным-Шойгу, фактически уговорив главаря "вагнеровцев" отказаться от идеи "похода на Москву".

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