Также среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимой является компрометация российского руководства.

По мнению руководителя Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, следствием мятежа Пригожина является то, что его бойцы из ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать против Украины.

Также среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимой является компрометация российского руководства, пишет "Украинская правда" со ссылкой на его слова.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", - сказал он.

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ЧВК "Вагнер" - последние новости

В украинском информационном пространстве циркулируют слухи об угрозе наступления "вагнеровцев" с территории Беларуси. Их прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что ЧВК "Вагнер" фактически исчезла и, по его мнению, террористическую организацию поделят на 4 части.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что армия РФ и российские частные военные компании могут вести войну менее уверенно, чем бойцы ЧВК "Вагнер". Так она прокомментировала, смогут ли "вагнеровцев" на фронте заменить другие наемники или российские регулярные войска.

Директор программы Российские и беларуские студии Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор озвучил варианты, для чего Беларуси частная военная компания "Вагнер".

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