Наемники ЧВК "Вагнер" сейчас не воюют на фронте, а заведенные вместо них подразделения российских оккупантов, благодаря профессиональным действиям украинских военных, несут значительные потери.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что армия РФ и российские частные военные компании могут вести войну менее уверенно, чем бойцы ЧВК"Вагнер". Так она прокомментировала, смогут ли "вагнеровцев" на фронте заменить другие наемники или российские регулярные войска.

В эфире телемарафона Маляр отметила, что судьба частных военных компаний в России, учитывая недавние события, – "это довольно интересный вопрос", ведь все видели, как они могут выходить из под контроля.

"Но, по нашей информации, чем отличаются другие частные военные компании – это подходом к работе с личным составом. "Вагнеровцы" в прямом смысле угрожали расстрелом, и они, собственно, это совершали периодически с теми, кто не движется вперед. А другие – и регулярные войска российские, и частные военные компании – пока таких нам фактов не известно, чтобы они использовали такую мотивацию. Поэтому можно предположить, что они менее уверенно будут вести эту войну", – объяснила заместитель главы Минобороны.

Видео дня

Она подтвердила, что наемники ЧВК "Вагнер" сейчас не воюют на фронте, а заведенные вместо них подразделения российских оккупантов, благодаря профессиональным действиям украинских военных, несут значительные потери.

"Вагнер" действительно не воюет сейчас. И действительно заведены, в том числе, не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но заведены и те "подразделения", которые, как говорится, "не обкатаны этой войной". И они действительно несут сейчас потери. Но здесь надо отдать должное профессионализму наших военных и (отметить) то, что действительно стоит задача максимально уничтожать врага", – подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что мятеж "вагнеровцев" никоим образом не отразился на ситуации на фронте.

"Но, надо сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонительные действия, учитывают фактор, что в России началась политическая нестабильность. И что у них уже есть по-сути конкуренция между различными кланами и спецслужбами, и конкурируют частные компании фактически с государством", – сказала Маляр.

Также, она отметила, что "не нужно питать никаких иллюзий относительно РФ и думать, что у них есть границы или что рубежи европейской границы могут их сдержать". Маляр акцентировала, что все страны, которые граничат с Россией, должны быть в состоянии боевой готовности.

"У нас были примеры границы ЕС и Беларуси, когда россияне делали провокации, и вообще их эта граница не сдерживала. Поэтому надо учитывать, воюя с ними, что они могут двинуться и на Евросоюз, в том числе, если их здесь не остановить. Учитывая, что у них еще и частные военные компании выходят из под контроля, может быть все что угодно. Поэтому все страны, которые граничат с ними (РФ – УНИАН), должны быть в готовности. Понятно, что Польша в готовности, страны Балтии – они в готовности. Здесь надо понимать, что риск есть", – констатировала Маляр.

Ситуация на фронте

26 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги прошлой недели сообщила, что в течение этих дней события на фронте развивались параллельно: как наступательные усилия Сил обороны на юге и востоке, так и наступательные действия врага – на востоке. Она отмечала, что за прошедшую неделю общие потери украинских вооруженных сил убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии.

В то же время 27 июня Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении украинские защитники ежедневно имеют продвижение по флангам – "постепенное, но уверенное". Однако в город Бахмут, по ее словам, военные еще не заходили. Она объяснила, что "освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс".

Вас также могут заинтересовать новости: