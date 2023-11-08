Зеленский сказал, что у него были разговоры о посредничестве в прекращении войны с лидерами Китая, лидерами Африки и другими.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

Зеленский заявил на конференции Reuters NEXT, что не понимает, почему Украина, которая является жертвой агрессии, должна идти на какие-то компромиссы.

Он уверен, что любой территориальный компромис будет означать, что целостность многих других стран сразу же окажется под угрозой, так как у агрессоров будет перед глазами "российский успех".

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Зеленский утверждает, что война должна закончиться выводом войск России со всей территории Украины.

"Российские солдаты должны уйти на их собственную суверенную землю. Это и будет точка, на которой остановится война и начнется создание дипломатической платформы для того, чтобы ее закончить", – сказал президент.

По его словам, главным остается то, что "россияне должны уйти".

Зеленский сказал, что у него были разговоры о посредничестве в прекращении войны с лидерами Китая, лидерами Африки и другими.

"Мы готовы слушать любые голоса, если они не российские. Включая голоса Бразилии, США, Китая, Африки. И мы привлекаем их в нашу формулу мира. Наши десять пунктов – но с вашими предложениями. Но все это должно быть основано на той самой главной идее", – добавил он.

Переговоры с Россией - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.

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