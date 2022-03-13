Жители Рубежного продолжают сидеть в бомбоубежищах.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что над Рубежным Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский самолет.

Также он отметил, что жители Луганской области до сих пор сидят в укрытиях, так как враг наносит удары не только по инфраструктуре, но и по жилым домам.

Кроме того, Гайдай заявил, что температура воздуха в области ощутимо снизилась, люди замерзают. Они нуждаются в пище, лекарствах и теплых вещах.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили уже 70% Луганской области.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области. Утром 11 марта появилась информация, что в результате обстрелов поврежден газовод и возникло несколько пожаров.

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