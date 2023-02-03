Стрелок-зенитчик ПЗРК "Игла-1" захватил цель и произвел пуск.

В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25. Пресс-служба НГУ уточнила, что это произошло под Бахмутом, за который идут кровавые бои.

Отмечается, что это произошло 2 февраля, вражеский самолет был "приземлен" с помощью ПЗРК "Игла-1". Как это было, рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения с псевдо "Партизан":

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и осуществлен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен".

Отмечается, что на Бахмутском направлении только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены российский вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении, говорят военные. Но наши защитники мужественно держат оборону города-крепости.

Потери России в войне в Украине

Как сообщил утром 3 февраля 2023-го Генеральный штаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 294 самолета.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тыс. 870 (+840 за сутки) человек.

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