В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Нацполиции.

Отмечается, что линия по номеру 0 894 201 867 работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения относительно процедуры захоронения.

"Сейчас в освобожденных от русских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Тела жертв военной агрессии России направляют на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения", - отметили в полиции.

Граждан просят использовать эту телефонную линию только по назначению, а по всем другим вопросам обращаться по номерам полиции своего региона.

Напомним, в освобожденной Буче начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников. Взрывотехники проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают взрывоопасные предметы и боеприпасы не сдетонировали.

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