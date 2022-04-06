Срыв посевной в Украине, уничтожение нашей инфраструктуру - это сознательное провоцирование продовольственного кризиса, отметил президент.

Россия применяет голод как оружие против обычных людей и инструмент для доминирования.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Эрахтасе, парламенте Ирландии.

"Россия заблокировала все наши морские порты вместе с судами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Для чего они это делают? Потому что они рассматривают и голод как свое оружие. Оружие против нас, обычных людей. Как инструмент, чтобы доминировать", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина - одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия.

"Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Это факт", - сказал лидер страны.

Глава государства добавил, что "для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще труднее кормить свои семьи".

"Сейчас в Украине время посевной кампании. Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру - это сознательно провоцировать продовольственный кризис. А что произойдет в результате этого кризиса? Как минимум - политическая турбулентность. Как максимум - вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже традиционной, и новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить. Россия использует голод с первых дней войны и против наших людей. Хуже всего - в Мариуполе", - пояснил Зеленский.

Он обратил внимание, на то, что этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

"Они перекрыли доступ как с земли, так и с моря. Любой доступ. Они блокируют гуманитарные грузы, не дают завезти ничего - еду, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас нет и этого", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в регионе противники массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

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