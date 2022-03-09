Российские захватчики соглашаются прекратить огонь с 9:00 утра до 21:00 текущего дня.

В 5:30 утра 9 марта Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, в частности, из Бучи, Ирпеня и Мариуполя.

Об этом на брифинге заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, россияне также направили соответствующее письмо с согласованием к Красному кресту. Это сделала украинская сторона.

"Военные соглашаются прекратить огонь с 9:00 утра до 21:00 текущего дня", - подчеркнула Верещук.

В то же время Верещук отметила, что россияне неоднократно нарушали взятые на себя обязательства по "зеленым коридорам" (Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск).

Направления гуманитарных коридоров

Из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня и Бучи открывается гуманитарный коридор в Киев, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую и из Энергодара в Запорожье, уточнила министр.

Эвакуацию подтвердил Бучанский городской совет. Жителей Бучи и Ворзеля проинформировали, что с 10:40-11:00 9 марта будет выезд женщин и детей автобусами к столичному железнодорожному вокзалу.

Место сбора в Буче – возле здания городского совета, а в Ворзеле – в районе железнодорожной станции по адресу Курортная, 25.

Граждан просят передвигаться пешком и брать с собой только необходимые вещи.

Отдельно эвакуацию будут осуществлять из детдома "Малятко" в Ворзеле, в котором сейчас находится 55 детей и еще 26 человек персонала.

Вас также могут заинтересовать новости: