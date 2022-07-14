Рашисты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий.

Воины отряда спецназначения Национальной гвардии Украины ликвидировали группы наблюдения россиян в Донецкой областив месте с их техникой.

Кадр эффектной работы гвардейцев опубликовали на ютуб-канале НГУ.

Отмечается, что враг пытался занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий. Однако гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду.

После точной работы снайперов, спецназовцы НГУ за считанные минуты добили оккупантов плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия.

Трасса, которая соединяет Донецк с Харьковом, может стать новой целью РФ

Об этом передает британская Минобороны со ссылкой на разведку. Российские оккупанты продолжают прицельные обстрелы линии вдоль трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков.

Таким образом они пытаются взять над ней контроль, чтобы в дальнейшем продвигаться из Донецкой области на Харьковскую. Отмечается, что бои со стороны изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси магистрали Е40.

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