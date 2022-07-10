В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов на востоке Украины.

Российские оккупанты продолжают прицельные обстрелы линии вдоль трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков. Вражеские войска, вероятно, пытаются взять над ней контроль, чтобы в дальнейшем продвигаться из Донецкой области на Харьковскую.

Такое мнение высказали в военной разведке Великобритании, опубликовав в Twitter британского Минобороны сводки по ситуации в Украине по состоянию на 10 июля.

В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной.

"Русская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района изюма (Харьковщина) на севере и вблизи Лисичанска (Луганщина) на востоке. Российские войска, вероятно, осуществили еще несколько небольших территориальных продвижений вблизи Попасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бои со стороны изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси магистрали Е40.

"Обстрелы из изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", - говорится в сообщении.

Отметим, в американском Институте изучения войны предполагают, что Россия не оставляет попыток захватить Донбасс, юг Украины и Харьковщину. Аналитики считают, что глава РФ Путин задумал не создавать на территории Харьковской области псевдореспублику, зато мечтает аннексировать захваченные населенные пункты.

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